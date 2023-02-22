Англія

Проте англійцю не загрожує звільнення.

Боси Челсі провели термінову зустріч із Гремом Поттером у вівторок, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, співвласники клубу Тодд Боулі та Бехдад Егбалі провели бесіду з тренерським штабом на базі Челсі у Кобхемі. Боулі та Егбалі підтримали Поттера і закликали тренерський штаб триматися разом після кількох провальних тижнів.

Челсі не планує звільняти Поттера до недільного матчу з Тоттенгемом, але було зазначено, що потрібно багато зробити, щоб переламати хід сезону.

Нагадаємо, у Челсі лише одна перемога у 10 останніх матчах.