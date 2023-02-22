Англія

Колишній захисник "червоних" розкритикував футболістів.

Хосе Енріке оцінив виступи Ліверпуля цього сезону.

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"Не можна відпустити Садіо Мане, а натомість купити Дарвіна Нуньєса та Коді Гакпо – гравців, яких ще потрібно привчити до АПЛ. Вони хороші гравці, але вони не Мане.

Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк виглядають неважливо, Трент Александр-Арнолд теж дуже погано грає в цьому сезоні. Я вказую не лише на цих гравців, це стосується всієї команди.

Але правда в тому, що в Ліверпулі багато футболістів світового класу, які грають так, що Юрген Клопп посадив би їх на лаву, якби у нього були варіанти", — наводить слова Енріке TalkSport.

Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, Ліверпуль на своєму полі поступився Реалу (2:5) у Лізі чемпіонів.