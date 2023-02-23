Англія

Англійський голкіпер хоче залишитися у таборі "ірисок".

Воротар національної збірної Англії та Евертона Джордан Пікфорд незабаром має пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом "ірисок" та 28-річним англійцем перебувають на фінальній стадії.

Сам Пікфорд зацікавлений у тому, щоб залишитися в Евертоні, незважаючи на те, що клуб ризикує вилетіти до Чемпіоншипу за підсумками нинішньої кампанії.

У поточному сезоні Джордан Пікфорд провів 23 поєдинки, в яких він пропустив 33 м'ячі та провів 5 "сухих" матчів.