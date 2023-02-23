Хорват зацікавив представників англійської Прем'єр-ліги.
ЙОШКО ГВАРДІОЛ, GETTY IMAGES
23 лютого 2023, 13:39
Йошко Гвардіол цікавий клубам АПЛ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, інтерес до хорвата виявляють Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.
Лейпциг хоче, щоб Гвардіол став найдорожчим захисником в історії. Зараз найдорожчим гравцем цієї позиції є Гаррі Магвайр, який у 2019 році перейшов у Манчестер Юнайтед із Лестера за 87 млн євро.
Цього сезону на рахунку захисника збірної Хорватії 2 голи у 27 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.