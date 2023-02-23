Англія

Хорват зацікавив представників англійської Прем'єр-ліги.

Йошко Гвардіол цікавий клубам АПЛ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, інтерес до хорвата виявляють Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.

Лейпциг хоче, щоб Гвардіол став найдорожчим захисником в історії. Зараз найдорожчим гравцем цієї позиції є Гаррі Магвайр, який у 2019 році перейшов у Манчестер Юнайтед із Лестера за 87 млн євро.

Цього сезону на рахунку захисника збірної Хорватії 2 голи у 27 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.