Англія

Дехто навіть співчуває Грему Поттеру.

У Челсі сумніваються, що всі новачки відповідають рівню клубу, повідомляє The Athletic.

Після того, як клуб змінив власників, лондонська команда придбала 16 футболістів, на яких було витрачено близько 600 мільйонів фунтів.

Не всі гравці Челсі переконані, що новачки відповідають стандартам клубу, і це не залежить від їхньої ціни.

У команді з деяким співчуттям ставляться до завдання, з яким зіткнувся Поттер після трансферного зимового вікна.

Нині Челсі посідає десяте місце у турнірній таблиці АПЛ набравши 31 очко.