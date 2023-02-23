Англія

Півзахисник — про свою маму, яка активно стежить за його грою.

Жоржиньо розповів, що мама, як правило, критикує його за виступи на футбольному полі.

"Мама завжди говорить зі мною по телефону про гру, висловлюється про матчі та всі мої дії. Щоразу вона каже мені, що думає про мою гру.

Зазвичай вона вичитує мене, коли я зробив щось не дуже добре. Щиро кажучи, вона мене рідко хвалить. Зі мною вона жорсткий тренер!

Вона живе в Бразилії, але ми, як і раніше, дуже, дуже близькі", — наводить слова Жоржіньо офіційний сайт Арсеналу.

Цього сезону Жоржіньо провів три матчі за Арсенал.