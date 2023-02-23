Англія

У півзахисника закінчується контракт із нинішньою командою.

Набі Кейта близький до того, щоб залишити Ліверпуль після завершення сезону, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, наразі переговори про нову угоду не йдуть. Кейта готовий залишити "червоних" на правах вільного агента.

Нагадаємо, що контракт гвінейця розрахований до 30 червня 2023 року.

Цього сезону Кейта провів 12 матчів у всіх турнірах: на його рахунку немає результативних дій.