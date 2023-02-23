Англія

26-річний футболіст може перебратися до чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до Кім Мін Дже, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, англійський клуб думає про покупку 26-річного захисника влітку, оскільки Ерік тен Гаг хоче отримати посилення в оборону.

При цьому, влітку протягом п'ятнадцяти днів у Кіма діятимуть відступні у розмірі 48 мільйонів євро, але поки невідомо, чи захоче гравець переходити в Манчестер Юнайтед. Наполі хоче перепідписати контракт із футболістом.

Цього сезону у Кіма 2 голи та 1 асист у 30 матчах за Наполі у всіх турнірах.