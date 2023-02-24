Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 25-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

За підсумками минулого туру лондонський Арсенал зміг повернути собі перший рядок у турнірній таблиці АПЛ після того, як ще кількома днями раніше втратив його у принциповому матчі проти Манчестер Сіті. Завдяки перемозі у неймовірному за розпалом пристрастей поєдинку проти Астон Вілли з рахунком 4:2 підопічні Мікеля Артети не лише повернули собі лідерство, а й перервали невдалу серію без перемог, яка тривала чотири матчі поспіль. Тепер від "канонірів" очікують підтвердження того, що спад у результатах залишився у минулому.

Якщо минулого туру Арсенал перервав невдалу серію, то Лестер за підсумками поєдинку з Манчестер Юнайтед перервав свою успішну серію, яка тривала чотири матчі поспіль, включаючи перемогу над Волсоллом в 1/16 фіналу Кубка Англії. Колектив Брендана Роджерса зазнав розгромної поразки від МЮ з рахунком 0:3, при цьому не можна сказати, що "лисиці" загалом заслуговували на такий розгромний рахунок. У тій зустрічі Лестер провів непоганий перший тайм, протягом якого міг неодноразово забивати у ворота "червоних дияволів", але на варті воріт був Давид Де Хеа, який у результаті побив рекорд із "сухих" матчів в історії Манчестер Юнайтед.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,73, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 4,86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,06. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ