Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.
Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.
Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 25-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН
За підсумками минулого туру лондонський Арсенал зміг повернути собі перший рядок у турнірній таблиці АПЛ після того, як ще кількома днями раніше втратив його у принциповому матчі проти Манчестер Сіті. Завдяки перемозі у неймовірному за розпалом пристрастей поєдинку проти Астон Вілли з рахунком 4:2 підопічні Мікеля Артети не лише повернули собі лідерство, а й перервали невдалу серію без перемог, яка тривала чотири матчі поспіль. Тепер від "канонірів" очікують підтвердження того, що спад у результатах залишився у минулому.
Якщо минулого туру Арсенал перервав невдалу серію, то Лестер за підсумками поєдинку з Манчестер Юнайтед перервав свою успішну серію, яка тривала чотири матчі поспіль, включаючи перемогу над Волсоллом в 1/16 фіналу Кубка Англії. Колектив Брендана Роджерса зазнав розгромної поразки від МЮ з рахунком 0:3, при цьому не можна сказати, що "лисиці" загалом заслуговували на такий розгромний рахунок. У тій зустрічі Лестер провів непоганий перший тайм, протягом якого міг неодноразово забивати у ворота "червоних дияволів", але на варті воріт був Давид Де Хеа, який у результаті побив рекорд із "сухих" матчів в історії Манчестер Юнайтед.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,73, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 4,86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,06.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Лестер: Ворд — Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен — Тілеманс, Дьюзбері-Голл, Меддісон — Тете, Іхеаначо, Барнс
Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі
Не зіграють: Джастін, Бертранд, Еванс — Жезус, Ельнені
Під питанням: ... — ...
прогноз 1:3
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 21:45. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД
Крістал Пелес зараз переживає непростий період сезону. Команда Патріка Вієйра не знає перемог у семи матчах АПЛ поспіль, причому "орли" продовжують зберігати свої позиції в середині турнірної таблиці. Багато в чому такий спад у результатах лондонського клубу пов'язаний не з ігровим аспектом, а з непростим календарем "орлів". Останнім часом Крістал Пелес двічі зіграв із Манчестер Юнайтед, а також із Брентфордом, Брайтоном та Ньюкаслом, але при цьому зазнавши лише однієї поразки у п'яти матчах і чотири рази зігравши внічию.
За підсумками минулого туру Ліверпуль знову здобув перемогу над Ньюкаслом, перервавши його серію без поразок із 17-ти матчів поспіль. Підопічні Юргена Клоппа потребували всього 22 хвилини, щоб вирішити результат того протистояння на свою користь. Проте не можна сказати, що до гри "червоних" не було абсолютно жодних питань. Враховуючи, що більшу частину матчу з "сороками" підопічні Юргена Клоппа провели у більшості, Ліверпуль не мав контролю над перебігом подій і міг будь-якої миті пропустити гол, як це сталося в останньому матчі "червоних" у Лізі чемпіонів проти мадридського Реалу.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 4,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,08.
Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл —Дукуре, Локонга, Аю — Олісе, Матета, Шлупп
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Нуньєс, Гакпо
Не зіграють: Фергюсон, Джонстон, Заха, Томкінс — Ремзі, Тіаго, Луїс Діас
Під питанням: Мітчелл, Ворд — Артур, Гомес, Конате
прогноз 1:1
НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 15:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ
У центральному поєдинку 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське дербі, в якому Тоттенгем прийме на своєму полі Челсі. "Шпори" у минулому матчі АПЛ здобули впевнену перемогу над Вест Гемом з рахунком 2:0. Завдяки двум безвідповідним м'ячам Емерсона та Сона у ворота "молотобійців" підопічні Антоніо Конте піднялися з п'ятого на четверте місце, випередивши Ньюкасл на одне очко, але при цьому у "сорок" ще залишається один матч у запасі.
Говорячи про Челсі, ми можемо згадувати лише їхнє кризове становище, яке стосується не лише результатів, а й ігрового аспекту. В 2023 році підопічні Грема Поттера не здобули ще жодної перемоги у восьми проведених матчах у всіх турнірах, при цьому в половині з цих поєдинків "сині" зазнали поразок. Загалом нинішню гру Челсі ідеально описує його нинішнє становище у турнірній таблиці. Поки що лондонці "стабільно" йдуть на десятому місці і поки що, враховуючи всі чинники, якогось значного прогресу від колективу Поттера чекати найближчим часом навряд чи варто.
За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,38.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон, Даєр, Гейб'єрг, Девіс — Кулушевскі, Кейн, Рішарлісон
Челсі: Кепа — Джеймс, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Ковачич, Енцо, Феліш — Мадуеке, Гаверц, Мудрик
Не зіграють: Льоріс, Біссума, Бентанкур, Сессеньйон — Броя, Пулішич, Канте, Менді, Аспілікуета
Під питанням: ... — ...
прогноз 1:0
П'ЯТНИЦЯ, 24 ЛЮТОГО, 22:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР
Не зіграють: Кебано, Керні — Шикіньо, Калайджич, Б. Траоре, Хван
Під питанням: Мітрович — ...
прогноз 1:1
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 17:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ
Не зіграють: Корне, Зума — Маккена, Болі, Авонії, Ор'є, Ніакате, Гендерсон, Б'янкон, Річардс, Єйтс
Під питанням: Боуен, Пакета — Лінгард
прогноз 0:0
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР
Не зіграють: Таунсенд, Калверт-Льюїн — Дієго Карлос, Стір
Під питанням: Паттерсон, Гарнер, Онана — Ольсен
прогноз 1:1
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 17:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС
Не зіграють: Родріго, Грей, Форшоу, Даллас — Ларіос, Лівраменто, Маккарті
Під питанням: Рока, Купер, Стрейк, Сіністерра, Вебер — Адамс
прогноз 1:0
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО, 19:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ
Не зіграють: Брукс, Кук, Лерма — Стоунс
Під питанням: Келлі, Забарний, Таверньє, Станіслас, Земура — Де Брюйне, Лапорт
прогноз 0:2