Португальский гравець прокоментував свою роль у Челсі.
Жоау Феліш - Getty Images
24 лютого 2023, 20:18
Жоау Феліш прокоментував свою роль у лондонському Челсі.
Португальский форвард перешой у англійський клуб на правах оренди до завершення сезону.
"Позиція, на якій я граю, і те, як ми граємо в Челсі, відрізняються від того, як ми грали в Атлетіко, у мене є більше свободи використовувати свій футбол, щоб бути на висоті.
Мені тут дуже добре".
Після переїзду на Стемфорд Брідж Жоау провів 4 матчі та одного разу забив.