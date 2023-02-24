Англія

Португальский гравець прокоментував свою роль у Челсі.

Жоау Феліш прокоментував свою роль у лондонському Челсі.

Португальский форвард перешой у англійський клуб на правах оренди до завершення сезону.

"Позиція, на якій я граю, і те, як ми граємо в Челсі, відрізняються від того, як ми грали в Атлетіко, у мене є більше свободи використовувати свій футбол, щоб бути на висоті.

Мені тут дуже добре".

Після переїзду на Стемфорд Брідж Жоау провів 4 матчі та одного разу забив.