Англія

Керманич Челсі розповів про виклики під час роботи в клубі.

Англійський головний тренер Грем Поттер очолює лондонський Челсі з початку вересня 2022 року, і наразі вболівальники "синіх" не мають приводів одностайно стверджувати про те, що задоволені його роботою на чолі команди.

"Пенсіонери" йдуть на десятій сходинці в чемпіонаті, залишили осторонь сподівання на перемогу в обох національних кубках, а також перебувають за крок від вильоту вже на першій стадії плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками нещодавнього протистояння проти дортмундської Боруссії (0:1).

Усе це призвело до невдоволення роботою тренерського штабу Поттера, і, зокрема, на його адресу почали надходити погрози його особистому та членів родини життів.

"Мені надходять не дуже приємні електронні листи, у яких люди бажають, щоб я помер. Очевидно, що подібне неприємно почути на власну адресу. Ви також можете розпитати мою родину про те, як змінилось їхнє життя з огляду на останні результати Челсі. Навряд чи їхня відповідь буде приємною.

Якщо ви йдете на роботу, а хтось на вулиці лається на вашу адресу, то, очевидно, ви не будете від цього в захваті.

На подібне можна реагувати двома способами: я би міг сказати, що мені байдуже, проте ви й самі знаєте, що я брехатиму в такому випадку. Усіх хвилює те, що про них думають люди, бо ми так влаштовані — прагнемо соціальних зв’язків. Така в нас природа.

У нас зараз такий ланцюжок результатів, що ми маємо гідно сприймати критику. Але ніхто не говорить, що це має бути легко. Ваше особисте життя від цього страждає, ваше психічне здоров’я — страждає, ви самі — страждаєте. Далеко не кожен може витримати подібне навантаження.

Ви можете спитати, чи важко з цим жити? Я радо відповім, що так, важко. Ви страждаєте кожен день, засмучуєтесь. Коли ви залишаєтесь наодинці з родиною, ви демонструєте справжні емоції.

Але сучасний світ такий — дуже важкий. Ми переживаємо екзистенційну кризу, кризу людської особистості. Люди кожен тиждень висловлюють вам свій протест, але ніхто з них не хоче бачити й чути думку цього звичайно менеджера з АПЛ", — заявив англійський фахівець.

Найближчим матчем для Челсі буде гостьове лондонське дербі проти Тоттенгема, яке відбудеться 26 лютого, о 15:30.