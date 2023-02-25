Англія

Нападник Манчестер Юнайтед прокоментував прийдешній кубковий фінал.

Манчестер Юнайтед завершує підготовку до фінального протистояння проти Ньюкасла на Вемблі в рамках Кубка англійської ліги.

Нападник "Червоних дияволів" Маркус Рашфорд, щодо якого напередодні з’явилась інформація щодо можливого пошкодження, розповів про свій стан перед відповідальною грою.

"Якщо чесно, то я не думаю, що хтось у світі, окрім медичного персоналу клубу, розуміє, наскільки тривалі та серйозні проблеми були в мене з цими травмами. Це розтягнулось не лише на минулий сезон, це тривало значно довше. То був важкий час, коли кожен день ти маєш чимось жертвувати заради відновлення.

Але я завжди намагався бути десь поруч із футбольним полем, бо тільки тут я відчуваю себе справді щасливим.

Під час матчу проти Барселони мене знову підвело раніше травмоване плече. Якщо я в підсумку через нього вийду на фінал Кубка ліги з відчуттям болю, то буду розчарований. Іноді доводиться просити про заміну за ходом гри, і навіть тоді не факт, що ви самотужки зможете залишити поле, що й сталось зі мною під час останньої гри. Довелось просити про допомогу.

Але все ж таки я вчасно дав сигнал тренерському штабу, і в нас був час не наробити ще більшої шкоди. У підсумку, я доволі швидко відновився від цього пошкодження.

Я вже ніколи не зможу повернути собі той час, що я згаяв через травми в попередньому сезоні, проте я зможу зробити з цього висновки, аби подібного більше не траплялось.

Зараз я готовий до гри й хочу забити в фінальному протистояння. Це те, над чим я працював останнім часом, і вже зараз я розумію, що в тих сезонах, де в мене начебто все було добре, я би міг додати на свій рахунок ще 10 чи 15 голів.

Важливою також є усвідомлення самих себе з боку футболістів. Ми в 2017 році виграли Кубок ліги, а потім здобули трофей Ліги Європи завдяки цьому успіху. А коли цього сезону ми грали перший матч цього турніру, то ми не хотіли просто потрапити до фіналу на Вемблі. Ми хотіли зіграти на цій арені та перемогти в турнірі.

Мабуть, на 95% футбол формує ваш менталітет. Це дає вам базову лінію поведінки. Є багато гравців, які мають здібності, тому вони грають на найвищому рівні. Але їх відрізняє менталітет. Я був по обидва боки цього процесу, тому розумію силу та цінність цих знань.

Я набагато більше зараз концентруюся на тому, щоб утримувати себе в цьому просторі, свідомості переможців. Це необхідно для того, щоб вигравати ігри та трофеї.

Я пам’ятаю, як тен Гаг не долучив мене до заявки на гру проти Вулвергемптона перед Новим роком через те, що я проспав. Якби я був тренером, я вчинив би так само. Тому що якщо у вас немає вимог до стандартів поведінки в команді, то як ви розраховуєте виходити на поле та перемагати? Це ж просто неможливо. Тен Гаг у тому випадку був на 100% правий.

Якщо ви збираєтеся дозволити один одному помилятися або мати відпочинок, допоки інші працюють, і ніхто вам нічого не говорить щодо цього… Ми вже були в такій ситуації нещодавно. Це не працює.

Як тільки ти потрапляєш у це, то все, дуже важко вибратися з цього, тому що це стає нормальним явищем. Я не бачив подібного в цьому клубі раніше. Це було трохи дивно, але ще дивніше, коли ти сам потрапляєш у подібну ситуацію. Тому потрібно постійно нагадувати гравцям про дисципліну.

Для мене це було не новиною, але ти все одно важко приймаєш це, проте мусиш іти вперед. Пізніше ми трохи поговорили про це з тренером, і якщо він прийняв таке рішення, то це його рішення. Ви повинні його поважати", — заявив англійський виконавець.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл відбудеться 26 лютого, о 18:30.