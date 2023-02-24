Англія

Нападник отримав пошкодження у грі проти Барселони.

Манчестер Юнайтед в рамках фінального поєдинку Кубка англійської ліги зустрінеться проти Ньюкасла вже у неділю.

Нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд може пропустити цю надважливу гру через ушкодження, яке він отримав у матчі проти Барселони.

"Чи зіграє Рашфорд? Я не знаю, гравці зараз приїхали, ми повинні провести обстеження. Ми зробили його відразу після гри, але потрібно чекати діагностики. Тож нам потрібно почекати", — наводить слова Тен Гага офіційний сайт "червоних дияволів".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд повторив свій рекорд результативності за сезон.