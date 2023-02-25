Англія

Форварду подобається в клубі, за який він виступає на правах оренди.

Свого часу трансфер португальського нападника Жоау Феліша з лісабонської Бенфіки за 127,2 млн євро став для мадридського Атлетіко абсолютно рекордним за всю історію клубу.

Проте за три з половиною роки виступів у Іспанії 23-річний виконавець так і не знайшов порозуміння з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеоне, через що під час попередньої січневої трансферної кампанії опинився в складі лондонського Челсі на правах оренди.

У своєму останньому інтерв’ю Жоау розповів про самопочуття в новому колективі.

"Я залишив Атлетіко, тому що в мене постійно була важка голова, бо я не міг звикнути до манери гри команди.

Три з половиною роки я провів у Мадриді, проте за цей час про мене жодного разу не складали пісень, а в Челсі — із першого ж дня.

У мене набагато більше свободи в цьому клубі для того, щоб застосовувати свій футбол на практиці, бути на найкращому рівні та допомагати команді.

Це те, що я й намагаюся робити в Лондоні, і разом із тим — отримувати задоволення від перебування на полі.

Моя футбольна мрія? Вона не змінилась — виграти Лігу чемпіонів", — заявив португальський виконавець.

У новому клубі Феліш зіграв чотири матчі, забивши один м’яч та отримавши одну червону картку.