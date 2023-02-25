Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лестер та лондонський Арсенал.

Лестер та лондонський Арсенал зіграють на Кінг Пауер Стедіум у рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Брендан Роджерс, після поразки від Манчестер Юнайтед (0:3), вирішив залучити до стартового складу Прата на позиції центрального атакувального півзахисника.

Мікель Артета, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (4:2), використав із перших хвилин Мартінеллі на вістрі атаки, тоді як Троссар зіграє ліворуч від нього. Олександр Зінченко вчергове зберіг місце в стартовому складі і вийде із капітанською.

Лестер: Ворд — Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен — Дьюзбері-Голл, Ндіді — Тете, Прат, Барнс — Іхеаначо.

Запасні: Іверсен, Амарті, Перейра, Томас, Тілеманс, Менді, Сумаре, Варді, Дака.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Мартінеллі, Троссар.

Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Партей, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа.



Гра Лестер — Арсенал почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.