Завершилися два поєдинки в рамках 25-го туру чемпіонату Англії.
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25 лютого 2023, 19:00
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем здобув перемогу над Ноттінгем Форест.
Підопічні Девіда Моєса відправили у ворота "лісників" чотири безвідповідні м'ячі.
Вест Гем — Ноттінгем Форест 4:0
Голи: Інгз, 70, 72, Райс, 78, Антоніо, 85
Вест Гем: Фабіанські (Ареоля 69) – Цоуфал (Крессвелл 46), Огбонна, Агер, Джонсон – Соучек, Райс, Пакета (Лансіні 83) – Боуен, Інгз (Антоніо 83), Бенрахма (Форнальс 83)
Ноттінгем Форест: Навас – Лоді (Тоффоло 77), Феліпе, Воррелл, Вільямс – Колбек, Шелві (Аю 67), Фройлер – Гіббс-Вайт, Джонсон (Саррідж 86) – Вуд (Лінгард 77)
У паралельному матчі Астон Вілла впевнено обіграла Евертон завдяки голам Оллі Воткінса та Еміліано Буендії.
Евертон – Астон Вілла 0:2
Голи: Воткінс 63 (пен.), Буендіа 81
Евертон: Пікфорд – Коулман, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі (Ґрей 70), Дукуре, Гейє, Онана (Девіс 83), Макніл – Мопе (Сіммс 76)
Астон Вілла: Мартінес – Дінь (Морено 61), Мінґз, Конса, Кеш – Ремзі, Камара, Луїс, Макґінн – Воткінс, Бейлі (Буендіа 61)
Попередження: Онана, Дукуре – Мартінес
Лідс Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Саутгемптоном. Автором єдиного голу став Жуніор Фірпо.
Лідс – Саутгемптон 1:0
Гол: Фірпо 77
Лідс: Мельє – Ейлінґ, Кох, Вебер, Фірпо – Маккенні, Адамс – Харрісон, Ааронсон (Рюттер 75), Ньонто (Саммервілл 60) – Бамфорд (Рока 86)
Саутгемптон: Базуну – Перро (Вокерр-Пітерс 71), Белла-Котчап, Беднарек, Мейтленд-Найлз – Ельюнуссі (Адам Армстронг 82), Лавіа, Ворд-Прауз, Стюарт Армстронг (Волкотт 63) – Онуачу (Мара 63), Сулемана (Діалло 63)
Попередження: Бамфорл – Стюарт Армстронг, Лавіа, Белла-Котчап