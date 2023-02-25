Англія

Статистичні портали оцінили гру українського фулбека у минулому матчі АПЛ.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зазнав поразки від Астон Вілли з рахунком 0:2.

У цьому протистоянні взяв участь український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який провів на полі усі 90 хвилин.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру 23-річного українця в 6,4 бали.

Портал SofaScore поставив оцінку Миколенко 6,5.

Портал FotMob поставив українському фулбеку оцінку 6,8.