Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 25 туру чемпіонату Англії, що відбувся 25 лютого 2023, 17:00.

У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув гостьову перемогу над Лестером у капітанському матчі Олександра Зінченка.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол у виконанні Габріела Мартінеллі, якому асистував Леандро Троссар на 46-й хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Арсенал в 25 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Лестер — Арсенал 0:1

Голи: Мартінеллі, 46



Лестер: Ворд — Кастань (Перейра, 86), Суттар, Фас, Крістіансен — Дьюзбері-Голл, Ндіді (Сумаре, 77) — Тете (Тілеманс, 63), Прат (Дака, 77), Барнс — Іхеаначо (Варді, 63).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 90+2) — Едегор (Парті, 83), Жоржиньйо, Джака — Сака, Мартінеллі, Троссар (Нкетіа, 70).



Попередження: Мартінеллі