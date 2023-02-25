Англія
25 лютого 2023, 18:57
Арсенал із Зінченком у ролі капітана мінімально обіграв Лестер
Важкий для команди Мікеля Артети матч започаткував нову серію перемог.
Лестер — Арсенал, Getty Images
25 лютого 2023, 18:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лестер — Арсенал 0:1
Голи: Мартінеллі, 46
Лестер: Ворд — Кастань (Перейра, 86), Суттар, Фас, Крістіансен — Дьюзбері-Голл, Ндіді (Сумаре, 77) — Тете (Тілеманс, 63), Прат (Дака, 77), Барнс — Іхеаначо (Варді, 63).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 90+2) — Едегор (Парті, 83), Жоржиньйо, Джака — Сака, Мартінеллі, Троссар (Нкетіа, 70).
Попередження: Мартінеллі