Дивіться відео найкращих моментів матчу 25 туру чемпіонату Англії, що відбувся 25 лютого 2023, 19:30.
Борнмут — Манчестер Сіті, getty images
25 лютого 2023, 22:59
У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Борнмутом.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника чотири м'ячі, тоді як "вишні" залишилися задовольнятися лише голом "престижу".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Сіті в 25 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Борнмут — Манчестер Сіті 1:4
Голи: Лерма, 83 — Альварес, 15, Голанд, 29, Фоден, 45, Мефам (АГ), 51
Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 59), Стівенс, Сенесі — Мефам, Земура, Траоре (Ентоні, 76), Лерма, Біллінг (Ротуелл, 59) — Уаттара, Соланке.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке (Вокер, 80), Рубен Діаш, Аканджи, Льюіс — Гюндоган (Серхіо Гомес, 55), Гріліш (Марез, 72), Родрі (Філліпс, 55), Фоден — Голанд (Перроне, 72), Альварес.
Попередження: Уаттара, Мефам, Філліпс, Аканджи.