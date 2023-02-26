Англія

Football.ua представляє прев'ю до фінального матчу Кубка англійської ліги, який пройде 26 лютого і розпочнеться о 18:30.

У рамках фінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом, яке пройде на стадіоні Вемблі.

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ось і настає розв'язка в одному з внутрішніх англійських турнірів, адже у ці вихідні ми побачимо фінал Кубка англійської ліги, в якому зустрінуться Манчестер Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед. Під керівництвом Еріка тен Гага "червоні дияволи" цього сезону продемонстрували негайний прогрес, який став результатом того, що на даний момент команда навіть змогла включитися в чемпіонську гонку між Арсеналом і Манчестер Сіті.

Зрозуміло, що на даному етапі сезону потенційне чемпіонство МЮ у Прем'єр-лізі виглядає більше як казковий сценарій, але якщо манкуніанцям вдасться зберігати таку ж вражаючу форму при доволі скромній лаві для запасних, тоді як головні конкуренти систематично втрачатимуть очки, то все можливо. Тим більше, форвард команди Маркус Рашфорд перебуває просто в неймовірній формі і демонструє зразкові показники результативності після чемпіонату світу в Катарі.

Говорячи про прогресуючі команди АПЛ, ви безперечно згадаєте і про Ньюкасл. Тренерський штаб Едді Гау, звісно, більшість своїх "гучних" результатів цього сезону здобув за рахунок більш прагматичного футболу, який ми бачимо абсолютно в кожному поєдинку "сорок", незалежно від рівня суперника. Єдиною командою, якій вдалося обіграти Ньюкасл у нинішній кампанії АПЛ, є кризовий Ліверпуль, але й ті дві перемоги мерсисайдців виглядають скоріше як ідеальний збіг обставин.

Ньюкасл вміє "сушити" матчі, особливо проти сильних суперників. Але такий тактичний підхід до поєдинків дуже енерговитратний на дистанції, що ми вже бачимо за останніми виступами "сорок". Команда Гау досить рідко програє, досить рідко перемагає, але дуже часто грає внічию. Такий прагматичний суперник буде незручним для Манчестер Юнайтед, але "червоні дияволи" користуватимуться головною кадровою втратою у стані суперника, адже з різних причин Ньюкаслу доведеться виставити на фінальну гру свого третього воротаря.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Каземіро, Фред — Антоні, Фернандеш, Санчо — Веггорст

Ньюкасл Юнайтед: Каріус — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен

Не зіграють: ван де Бек, Еріксен, Марсьяль — Таргетт, Крафт, Поуп, Дубравка

Під питанням: Рашфорд — Жоелінтон, Віллок

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