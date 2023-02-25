Англія

Нульова нічия на Селхерст Парк.

Завершився поєдинок 25 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Крістал Пелес приймав на своєму полі Ліверпуль.

Підопічні Юргена Клоппа більшу частину зустрічі більше володіли м'ячем і створили більшу кількість моментів, проте у підсумку їм не вдалося перемогти.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, при цьому ця нічия стала для команди Патріка Вієйра п'ятою в шести останніх матчах АПЛ.

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:0

Крістал Пелес: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Дукуре, Локонга – Олісе, Аю, Шлупп (Езе 71) – Матета (Едуар 71)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Фабіньо 71), Матіп, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Елліот 46), Хендерсон, Мілнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фірміно 72)

Попередження: Клайн – Кейта, Хендерсон, Фабіньо, Матіп, Робертсон