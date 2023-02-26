Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Тоттенгем та Челсі.

Лондонські Тоттенгем та Челсі зіграють у дербі в рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Антоніо Конте, після перемоги над Вест Гемом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Грем Поттер, на тлі поразки від Саутгемптона (0:1), вирішив використати з перших хвилин Сілву в центрі захисту, тоді як Лофтус-Чік повернеться до опорної зони, а Зієш та Стерлінг розташуються на флангах атаки. Для Михайла Мудрика місця в стартовому складі не знайшлось.

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон Роял, Скіпп, Гейб’єрг, Девіс — Кулушевські, Рішарлісон — Кейн.

Запасні: Остін, Санчес, Порро, Танганга, Сарр, Перішич, Данжума, Сон, Моура.



Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвелл — Лофтус-Чік, Фернандес — Зієш, Феліш, Стерлінг — Гаверц.