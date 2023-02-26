Англія

Нігерієць дав свій коментар.

Віктор Осімген задоволений поточним сезоном та віддав належне Ерлінгу Голанду.

"Це чудовий сезон для мене, я радий. Бути одним із найкращих нападників Європи – це дуже важливо для мене, це величезна мотивація, тому я хочу продовжувати в тому ж дусі, забиваючи голи та наближаючись до нашої мети цього сезону.

Звичайно, Голанд – також топ-бомбардир, треба віддати йому належне. Це один із найкращих сезонів у моїй кар'єрі, я сподіваюся, що продовжу в тому ж дусі, сподіваюся, що наприкінці сезону у всіх нас буде привід для радості", — наводить слова Осімгена DAZN.

Зазначимо, що Віктор у поточному сезоні забив 21 гол і зробив 3 асисти у 25 матчах за Наполі у всіх турнірах.