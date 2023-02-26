Англія

"Червоні дияволи" здобули Кубок англійської ліги.

У рамках фіналу Кубка ліги між собою зустрічалися Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Колектив Еріка тен Гага зумів здолати "сорок".

Таким чином, Манчестер Юнайтед виграв перший трофей з 2017 року — тоді під керівництвом Жозе Моуріньо манчестерський клуб виграв Лігу Європи та Кубок Ліги.

У серпні 2017 року Манчестер Юнайтед програв у матчі за Суперкубок УЄФА Реалу (1:2) і з того часу не брав трофеїв.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед вшосте виграв Кубок англійської ліги.