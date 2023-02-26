Англія

Іспанець має 181 матч без пропущених голів.

Давід Де Хеа став рекордсменом Манчестер Юнайтед за кількістю сухих матчів, повідомляє офіційний сайт англійської команди.

Фінал Кубка англійської ліги проти Ньюкасла закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Юнайтед.

Для Де Хеа це 181 матч без пропущених голів у складі "червоних дияволів".

Таким чином, іспанський воротар став рекордсменом Манчестер Юнайтед за цим показником, обійшовши Петера Шмейхеля, в активі якого 180 таких ігор.