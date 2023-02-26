Іспанець має 181 матч без пропущених голів.
Давід де Хеа, Getty Images
26 лютого 2023, 21:38
Давід Де Хеа став рекордсменом Манчестер Юнайтед за кількістю сухих матчів, повідомляє офіційний сайт англійської команди.
Фінал Кубка англійської ліги проти Ньюкасла закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Юнайтед.
Для Де Хеа це 181 матч без пропущених голів у складі "червоних дияволів".
Таким чином, іспанський воротар став рекордсменом Манчестер Юнайтед за цим показником, обійшовши Петера Шмейхеля, в активі якого 180 таких ігор.