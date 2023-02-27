Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 26 лютого 2023 року, 18:30.

Напередодні Манчестер Юнайтед на полі легендарного стадіону Вемблі в Лондоні здолав опір Ньюкасла в фінальному протистоянні за Кубок англійської ліги.

Номінальним господарям удалось завершити перший тайм із перевагою за володінням м’ячем та двома м’ячами у власному активі, які виникали за підсумком блискавичних атак.

Після перерви завданням "Червоних дияволів" було втримання переможного рахунку, із чим вони зрештою й голкіпер Каріус.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл в Кубку англійської ліги:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 2:0

Голи: Каземіро, 35, Рашфорд, 39

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред (Забітцер, 69) — Антоні (Санчо, 82), Фернандеш, Рашфорд (Магвайр, 88) — Веггорст (Мактоміней, 70).

Ньюкасл: Каріус — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гімараєс (Віллок, 79), Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон (Андерсон, 90+1), Вілсон (Рітчі, 90+1), Сен-Максімен (Мерфі, 78).

Попередження: Далот, Фред, де Хеа, Каземіро, Мартінес — Жоелінтон, Ботман, Шер.