Англія

Футболіст дивує своєю грою в Англії.

Вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон, який наразі на правах оренди захищає кольори Фулгему, зацікавив й інші англійський колективи.

Футболіст настільки вдало проявляє себе в АПЛ останнім часом, а ізраїльтянин забив три голи в останніх трьох матчах, що зацікавив Арсенал та Тоттенгем.

Шахтар не проти продати 23-річного футболіста, повідомляє Ynet. Мотивація "гірників" полягає в тому, щоб цього літа виручити за Соломона кошти від того клубу, хто запропонує найвищу ціну.

Соломон хотів би залишитися у Фулгемі. Гравець зв'язувався з клубом і тренером Марко Сілвою з цього пиводу.

Мета лондонського клубу полягає в тому, щоб Соломон підписав контракт на чотири-п'ять років з підвищенням своєї зарплати, яка наразі становить 1,5 мільйона фунтів.

У той же час агенти Соломона Фінні Захаві і Гілад Кацав не виключають, що футболіст піде на підвищення.

Його контракт із Шахтарем розрахований до зими 2023 року, а Transfermarkt оцінив футболіста у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Соломон переходив у Шахтар з Маккабі Петах-Тіква узимку 2019 року за 6 мільйонів євро.