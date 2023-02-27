Англія

Фахівець згадав, як Мікель відправляли у відставку.

Після чергової поразки лондонського Челсі в АПЛ спільнота почала знову говорити про можливу відставку головного тренера Грема Поттера.

Проте в нього поки немає причин хвилюватись, адже президент лондонців Тодд Боелі йому довіряє.

Грем Поттер розуміє, що не так багато зробив на своїй посаді та згадав кризовий період Мікеля Артети в Арсеналі.

"Питання про моє звільнення задаються постійно. І ви не можете припинити це робити, я розумі.. І поки що результати такі, як зараз, я нормально приймаю їх. Це частина вашої роботи. Два роки тому Мікель Артета був близький до звільнення з Арсеналу. Усі хотіли, щоб він пішов і називали його призначення провалом. Нині ситуація трохи змінилася.

Ось гляньте на Юргена Клоппа! Ліверпуль не досягає результату, і всі раптом хочуть, щоб його звільнили. Такою є природа футболу. Звичайно, я не так багато зробив у Челсі, щоб у мене надто вже вірили, і я це приймаю.

Моя справа – не турбуватися про це надто сильно, з розумінням ставитись до таких питань, усвідомлювати, звідки вони з'являються. Потрібно концентруватися на тому, щоб допомагати команді, а також підтримувати гравців, бо вони справді мені подобаються. Це хороші хлопці, вони хочуть перемагати, але зараз ми страждаємо. І я несу за це відповідальність", — сказав Поттер.