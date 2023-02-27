Англія

Фахівець поки залишається на своїй посаді.

Лондонський Челсі напередодні у рамках АПЛ поступився Тоттенгему з рахунком 0:2. "Сині" вперше за чотири роки програли "шпорам".

Незважаючи на ще один невтішний результат, керівництво Челсі не буде зараз звільняти головного тренера Грема Поттера.

Коментар Поттера після поразки Тоттенгему

Англійський журналіст Бен Джейкобс повідомляє, що президент Тодд Боелі має терпіння і довіру до 47-річного тренера.

Челсі наразі у кризі. Клуб має одну перемогу в останніх 11 матчах та не вигріє шість ігор. Після 24 турів лондонці мають 31 очко та йде на 10 позиції в АПЛ.