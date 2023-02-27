Англія

Футболіст висловився про тріумф у Карабао Кап.

Нападник Манчестер Юнайтед Ваут Веггорст оцінив здобуття першого трофею у кар'єрі — Кубку англійської Ліги з клубом.

"У Нідерландах я зіграв у двох фіналах кубка і обидва програв. Це мій третій фінал. Звичайно, це щось особливе, і, звичайно, ти робиш максимум, прикладаєш усі свої зусилля. Тож для мене це особисте, і справді мені дуже приємно виграти трофей.

Для мене це дитяча мрія. Мрія дитинства – грати за цей чудовий клуб, зіграти у фіналі та також зіграти важливу роль у цьому фіналі в епізоді з другим голом.

Якщо ти виграєш, то маєш радіти цьому, бо протягом дня, під час матчу, ти зосереджений лише на одному – на перемозі та грі. Так що, так, після цього тобі потрібно приділити хвилинку на те, щоб посвяткувати. Інакше все пройде повз тебе перш, ніж ти встигнеш це помітити і насолодитися цим", — сказав Веггорст.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед обійшов Ліверпуль і став лідером за кількістю перемог в англійських Кубках.