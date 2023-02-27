Англія

Команда виграла перший трофей за ери Еріка тен Гага.

На Енфілді у рамках фіналу Кубку англійської Ліги Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл із рахунком 2:0.

Це перший трофей Еріка тен Гага на чолі "червоних дияволів". До того ж, МЮ знову став лідером за кількості перемог в англійських Кубках.

Завоювання Карабао Кап — 18 трофей МЮ в Кубках. До цього вони ділили перше місце з Ліверпулем, в якого 17 подібних трофеїв. До слова, Арсенал має 16, Манчестер Сіті — 14, Челсі — 13, Тоттенхем та Астон Вілла — по 12.

МЮ ще зберігає шанси, щоб виграти три інших трофеї — АПЛ, Лігу Європи та Кубок Англії.

Відео голів та огляд матчу фіналу Карабао Кап між Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом дивіться на Football.ua.