Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 7-го туру АПЛ, який пройде 1 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Евертоном, яке пройде на стадіоні Емірейтс.

СЕРЕДА, 1 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Недавня невдала серія Арсеналу саме в чемпіонаті Англії почалася саме з першого матчу проти Евертона, в якому підопічні Мікеля Артети доволі несподівано зазнали мінімальної поразки. У той день збіглося кілька факторів, що пояснюють такий незадовільний результат з погляду лондонського клубу: і дебют нового головного тренера Евертона Шона Дайча, і емоційна спустошеність команди після неймовірної перемоги над Манчестер Юнайтед, і фізична втома після низки поєдинків поспіль з командами, які претендують на єврокубкову зону.

На щастя для вболівальників Арсеналу, їхня команда змогла вийти з цієї невеликої кризи, пов'язаної насамперед із незадовільними результатами, а не з ігровим аспектом. Адже, заради справедливості, навіть у матчах, у яких "канонірам" не вдалося перемогти, команда грала так само, як і до цього — тобто добре. В останніх двох поєдинках колектив Артети повернувся на переможну стежку, здобувши дві перемоги, і наразі зберігає лідируючу сходинку.

Після звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера Евертона та призначення Шона Дайча "іриски" чергують перемоги з поразками. Десь ми бачимо той самий "Евертон Лемпарда", який схильний надто захоплюватися нерезультативними атаками і пропускати голи після швидких контратак суперника. Десь Евертон виступає у більш прагматичному стилі зі ставкою на оборону, що згодом приносить команді результат.

Загалом деякий прогрес Евертона при Дайчі помітний, але команда Віталія Миколенко, як і раніше, веде безпосередню боротьбу за виживання, підходячи до майбутнього матчу з "канонірами" та Олександром Зінченком на 18-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,36, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 9,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Евертон: Пікфорд — Коулман, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Дукуре, Гана, Онана, Макніл — Мопе

Не зіграють: Жезус, Ельнені — Таунсенд, Калверт-Льюїн, Гарнер, Паттерсон

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