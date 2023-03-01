Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував наслідки перемоги в Кубку ліги.

Манчестер Юнайтед минулими вихідними в фінальному протистоянні на Вемблі проти Ньюкасла здобув Кубок англійської ліги, який став першим трофеєм для головного тренера Еріка тен Гага на чолі "Червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Нідерландський фахівець за кілька днів після визначної перемоги розповів про настрій усередині колективу та подальші плани.

"Із мого досвіду в часів Аякса можу сказати, що, коли ми вибували з єврокубків, це навпаки знижувало рівень нашої готовності. А коли ти береш участь у ще одному турнірі, це, навпаки, додає футболістам енергії.

До цього часу нам удавалось доволі добре себе тримати в тонусі, і я думаю, що ми зможемо продовжувати це робити до кінця сезону. За винятком Антоні Марсьяля, мені доступні всі гравці.

По-перше, на ментальному рівні, усі наші футболісти дійсно амбітні, що дає енергію решті гравцям. По-друге, у нас є футболісти такого типу, які можуть витримувати великі фізичні навантаження.

Гравці повинні взяти на себе відповідальність за свою гру. Але при цьому я не бачу падіння їхнього рівня жертовності. Ми здобули трофей, але сезон на цьому не завершується. Те, що я чув навколо себе після перемоги, і коли я бачу коментарі людей та настрій у роздягальні, то можу сказати, що ми не зупинимось лише на цьому кубку.

Ми хочемо досягти значно більшого. Це цілком зрозуміло. Тож ця перемога нас надихає, але це ще не кінець. Точно не кінець.

Цей успіх радше був для вболівальників. А ми тим часом повинні зосередитись на наступній грі, і це єдине, що ми робитимемо найближчим часом. Про якісь додаткові трофеї говорити наразі не доводиться. Ми повинні говорити про Вест Гем.

Я хотів би вірити, що Марсьяль повернеться до міжнародної павзи, але не сподіваюсь на це. Нехай краще відновиться повністю, бо він останнім часом повертався на короткий термін, а потім знову випадав із складу. Треба дати йому час", — заявив нідерландський виконавець.

Матч Манчестер Юнайтед — Вест Гем відбудеться 1 березня, о 21:45.