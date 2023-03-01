Англія

Арсенал зі Зінченком розгромив Евертон із Миколенком

Футболісти Мікеля Артети взяли реванш за поразку в другому колі в перенесеному матчі першого.

Арсенал — Евертон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Евертон 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор, Жоржиньйо (Жоржиньйо, 46), Джака (Вієйра, 72) — Сака (Сміт-Роу, 82), Троссар (Нкетія, 73), Мартінеллі.



Евертон: Пікфорд — Коулман (Годфрі, 61), Кін, Тарковські, Миколенко — Дукуре (Девіс, 79), Гує (Голгейт, 46), Онана — Івобі, Макніл — Мопе (Грей, 60).



Попередження: Тарковські, Годфрі