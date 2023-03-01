Англія

Команда Юргена Клоппа дотиснула суперника у другому таймі.

У рамках матчу догравання сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді приймав Вулвергемптон.

Команди видали непоганий перший тайм, але голів не забивали, незважаючи на декілька хороших шансів.

У другій половині зустрічі Ліверпуль грав набагато краще. Спочатку арбітр відмінив взяття воріт від Нуньєса. Проте після 70 хвилини Ліверпуль забив два.

На 73 Вірджил ван Дейк головою переграв Жозе Са. Вже за чотири хвилини після пасу Цімікаса Салах скористався на відмінно своїм шансом.

Ліверпуль - Вулвергемптон 2:0

Голи: Ван Дейк, 73, Салах, 77

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Мілнер, 89), ван Дейк, Конате, Цімікас — Байцетич (Гендерсон, 79), Фабіньо, Елліотт, Салах, Діогу Жота (Гакпо, 76), Нуньєс (Фірміно, 89).

Вулвергемптон: Жозе Са — Семеду, Доусон, Кілман, Буено (Аїт-Нурі, 24) — Моутінью (Поденсе, 64), Сарабія (Траоре, 46), Леміна, Рубен Невеш, Матеуш Нуньєш (Гомес, 64) — Хіменес (Дієго Коста, 79).

Попередження: Байцетич, Семеду, Сарабія, Фабіньо, Рубен Невеш.