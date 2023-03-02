Англія

Вісім команд дізналися своїх суперників у наступній стадії найстарішого футбольного турніру.

Відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка Англії, за підсумками якого вісім команд дізналися своїх суперників.

Так, Манчестер Сіті зіграє проти Бернлі, на Манчестер Юнайтед чекає зустріч із Фулгемом, суперником Брайтона стане Грімсбі Таун, а Шеффілд Юнайтед протистоятиме Блекберн Роверс.

Пари суперників у 1/4 фіналу Кубка Англії:

Зазначимо, що проведення матчів 1/4 фіналу Кубка Англії заплановано на 18-19 березня 2023 року.