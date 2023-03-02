Нідерландець може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
02 березня 2023, 19:25
Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до півзахисника Барселони Френкі де Йонг, повідомляє talkSPORT.
Роббі Фаулер: Будь Найкращим
За інформацією джерела, 25-річний футболіст – одна з головних цілей "червоних дияволів" на літо.
Ерік тен Гаг сподівається, що добрі результати Манчестер Юнайтед допоможуть переконати де Йонга змінити клуб.
У поточному сезоні де Йонг провів 21 гру в Ла Лізі та забив 2 голи.