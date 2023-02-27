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Football.ua разом з партнером проекту Carlsberg представляють переклад матеріалу порталу Coaches Voice про цікаву кар'єру легенди Ліверпуля в якості головного тренера.

Я часто чую, як люди кажуть, що я був найбільш обдарованим гравцем, якого вони коли-небудь бачили в грі.

Але це недалеко від істини.

Коли я був гравцем, я неймовірно багато працював, щоб покращити свою результативність. Єдина причина, чому це виглядало так природно, полягала в кількості повторень, які я систематично робив. Це стало можливим лише тому, що я багато тренувався.

Я знаю, що означає наполегливо працювати. Я витратив час, необхідний для того, щоб стати чудовим гравцем, і я переніс цю трудову етику у свої тренування.

Мені потрібно наполегливо працювати, щоб дістатися туди, куди я хочу потрапити – я це добре усвідомлюю. Але я звик долати важкі речі, і я хочу наполегливо працювати, щоб стати найкращим тренером, яким я можу бути, так само, як я робив, коли був гравцем.

Тому я пішов тим шляхом, яким пішов.

Незважаючи на те, що ім'я "Роббі Фаулер" є відомим у Великій Британії. Я міг використати своє ім’я, щоб отримати тут роботу, але я цього не хотів. Я не хотів, щоб моє ім’я стояло переді мною, і я хотів заслужити будь-яку роботу, яку б потенційно отримав. Тому я поїхав за кордон.

Мій перший досвід роботи менеджером був у Муангтонг Юнайтед в Таїланді в 2012 році, коли мені запропонували роль граючого тренера після того, як менеджера звільнили. Я був найстаршим у складі, і отримав цю роботу майже стандартно.

Тоді я вперше зрозумів, що мені потрібно прокачати свої навички. На пізніх етапах моєї ігрової кар'єри я вже почав тяжіти до тренерського штабу більше, ніж до гравців. Я почав розуміти, що у мене більше спільного з тренерами Кардіффа, коли я був там у сезоні-2007/08. Справа не в тому, що я не ладнав з гравцями, але я сидів у передній частині командного автобуса більше, ніж у задній. Мене більше цікавив тренерський бік гри, ніж раніше.

Але коли мене призначили на роботу в Муангтонг, я зрозумів, що мені потрібно вчитися.

Я все одно виконав гідну роботу – зайняв третє місце в таблиці. Однак коли сезон закінчився, я знав, що мені потрібно йти додому і далі дуже наполегливо працювати.

Я знав, що хочу залишитися в грі, і я хотів отримати всі можливі кваліфікації. Я відразу отримав ліцензію B, а протягом наступних кількох років також A та Pro – на їх отримання потрібно багато часу! Зараз я також проходжу курс з дипломом LMA, що є ще однією кваліфікацією, яка допоможе мені стати ще кращим тренером.

У Таїланді я також дізнався про важливість залучення правильних людей до себе. Вам потрібна чудова команда, і вам потрібно створити позитивне середовище. Вам потрібні розмови та розбіжності, щоб допомогти знайти правильні відповіді. Я ніколи не думав, що я кращий за інших, і я хочу, щоб люди навколо мене кидали мені виклик, тому що тільки це принесе користь моїм командам. Конфлікт між індивідумами приносить кращі ідеї.

У ті роки, коли я робив свої кроки у цьому середовищі, я також отримав багато досвіду в кількох клубах, включаючи Ліверпуль і МК Донс, з Карлом Робінсоном. Я також провів кілька переговорів з гравцями академії Ліверпуля, щоб передати будь-які вказівки чи поради, які я міг би дати дітям.

Щоразу, коли мені потрібно провести трохи часу на полі, у мене є багато людей, до яких я можу звернутися, щоб отримати цю можливість. Я ніколи не був тим, хто сидів і чекав, поки щось прийде до мене, тому я завжди був зайнятий.

Я також усвідомлював, що не стану тренером-фахівцем. Як гравець я був професійним бомбардиром, але ніколи не хотів бути тренером, який працює лише з нападниками.

Я хочу, щоб мої нападники набули хороших звичок, коли справа доходить до пошуку воріт, але я хочу, щоб мої центральні захисники та воротар також мали хороші звички, від розподілу ролец до захисту. Тільки завдяки тому, навчання стає цікавим і захоплюючим для всіх. Якщо всі підтримають ідею формування хороших звичок від початку до кінця, я гарантую, що мої команди досягнуть результатів на полі.

Моя філософія збиралася воєдино. У мене була ідентичність, яку я хотів мати у своїх команд: володіння м’ячем, але правильний пас. Цьому я навчився, граючи в деяких блискучих командах Ліверпуля, за які грав. Ми передавали м'яч цілеспрямовано, а не тримали його заради самого володіння. Ми пройшли правильний шлях: йти вперед і забивати багато голів.

Можливо, ми не виграли стільки, скільки, ймовірно, мали б, але це не через брак спроб. Можливо, нам не вистачило послідовності, але ми були хорошими гравцями в справді хорошому середовищі, створеному Роєм Евансом.

Рой був блискучою людиною-менеджером. Він знав, як потрібно ставитися до кожного гравця; різні гравці потребували різних підходів. Він обняв мене і вселив у мене таку впевненість. Пізніше Рой зізнався, що, можливо, був би трохи суворішим до своїх гравців, якби міг зробити все це знову, але я все одно вважаю, що він був моїм найкращим менеджером. Зрештою, він був тренером, під керівництвом якого я забивав більшість своїх голів!

Рой займався не лише тактикою, як деякі інші менеджери, під керівництвом яких я грав. Але якщо згадати тренерів, під керівництвом яких він працював, як-от Білл Шенклі, Боб Пейслі, Джо Фейган і Кенні Далгліш, то, безперечно, він навчався у кращих.

Жерар Ульє приніс багато змін. Він прийшов, коли гра масово розвивалася, і деяким гравцям було важко адаптуватися до цього нового способу ведення справ. Ми багато дізналися від Жерара про гру, а також про те, як краще піклуватися про себе.

Рафа Бенітес був неймовірним. Завжди було очевидно, наскільки він обізнаний, але я не думаю, що я повністю оцінив, скільки праці він вклав – і скільки акценту він приділяв увазі до деталей – до того одного дня у 2006 році.

Це було приблизно під час Різдва, коли я повернувся до Ліверпуля. Вся родина Рафи повернулася до Іспанії, тож він був удома сам. Семмі Лі потрібно було отримати DVD з аналізом наших наступних суперників. Я жив неподалік від Рафи, тож Семмі попросив мене віддати йому ці матеріали.

Коли я підійшов до його будинку, я не повірив своїм очам.

Він був у своїй вітальні, і в нього було включено два телевізори, на обох транслювали футбольні матчі. Крім того, у нього було відкрито два ноутбуки. Він розглядав тактику гри на обох.

Він узяв DVD і поставив його, щойно я йому його дав.

Саме тоді я зрозумів, що потрібно, щоб стати великим менеджером. Крім створення значків і відміток на дошках, вам потрібно ще наполегливо працювати, щоб дати своїм гравцям усі інструменти, необхідні для досягнення успіху в будь-якій грі. Тепер я це розумію.

На початку моєї кар’єри мене приваблювали люди-менеджери: тренери, які своєю індивідуальністю викликали у вас бажання працювати на них, хто змусив вас пройти цей додатковий ярд для них. Я, безумовно, взяв цю сторону речей у свою тренерську роботу. Все повертається до створення позитивного середовища.

Я дуже поважаю своїх менеджерів, які могли зробити всю команду щасливою. Тепер я роблю все можливе, щоб кожен член моєї команди почувався бажаним і важливим, щоб він був готовий і готовий піти, коли це потрібно.

Після кількох років формування уявлення про те, як я хочу, щоб грали мої команди, багатогодинного проведення часу на полі, виконання всіх моїх планів і об’єднання мого штату, з’явилася можливість потрапити в Брісбен Роар.

Я хотів поїхати за кордон, частково тому, що я хотів показати людям, що я готовий поїхати кудись, де мені справді потрібно показати себе. Я пишаюся собою, що роблю це.

Я грав там, тому я знав лігу, але все одно це був величезний елемент кроку в невідоме.

Коли я прийшов, команді все було дуже важко. За сезон до мого прибуття вони пропустили 71 гол у 27 іграх Ліги А. Сезон-2018/19 вони посіли друге місце з кінця, маючи найгірший результат у обороні в дивізіоні.

Я знав, що переді мною стоїть виклик, але мені сказали, що я маю карт-бланш, щоб почати все заново і створити власну команду.

Але я був упевнений у своїх силах, і я, і мій номер два, Тоні Грант, витратили багато часу на вивчення ліги та перегляд гравців. Ми оновили склад і переосмислили команду, залучивши багато нових гравців – тих футболістів, які грають у наш футбол.

Ми прийшли з метою дати команді очевидну ігрову ідентичність і запровадили абсолютно інший стиль гри, в який вони не грали раніше. Результати, які ми отримали, були неймовірними.

У сезоні перед моїм подальшим відходом, перерваним через Ковід, ми були четвертими в лізі. Ми пропустили лише 24 голи в 22 іграх.

Наша ідентичність також була очевидною. Ми зробили найбільшу кількість передач у лізі та мали друге місце за показником середнього володіння м’ячем і показником завершених передач. Мало того, ми були першими в лізі за результативними передачами на половині суперника. Так само, як ті чудові команди Ліверпуля, в яких я грав, моя команда Брісбена була спрямованою на пас. Ми блискуче тримали м'яч і робили це в небезпечних зонах.

Але коли почалася пандемія, я просто знав, що мені потрібно повернутися додому. Тоді це була жахлива ситуація, і я не міг зіткнутися з тим, що перебуваю на іншому кінці світу від своєї родини. Якби не пандемія, я міг би бути там.

Через кілька місяців до мене звернулися щодо роботи в Східній Бенгалії в Індії. Вони були в лізі, нижчій за індійську Суперлігу – це закрита ліга, без підвищення та пониження. Однак прийшли нові власники, і вони мали фінанси, щоб залучити команду до ISL.

Це був захоплюючий проект, тож я вирішив разом із Тоні взятися за новий виклик.

У нас було лише 10 днів передсезонної підготовки з командою, яка була створена для нижчого рівня, ніж ISL.

Того сезону ми потрапили до трійки найкращих у лізі за володіння м’ячем і в якийсь момент продемонстрували безпрограшну серію з семи ігор. Ми закінчили сезон дев’ятими з 11, що звучить не дуже добре, але ми були на відстані від команд, що стояли вище за нас, і справді не були налаштовані конкурувати на рівні ISL. Це дійсно було перевищенням плану.

Ми жили як група в бульбашці Ковіду, і були за годину їзди від нашого тренувального майданчика. Це означало, що ми могли тренуватися лише раз на день, тому що не могли мати доступних гравців з тренерами кожні чотири години на день. При цьому наші суперники мали змогу тренуватися двічі на день.

Це не виправдання, але були причини, що все пішло так, як вийшло. Про це свідчить той факт, що сезон після мого відходу Східна Бенгалія посіла останню сходинку ліги. Я пішов тільки через політику в клубі: власники не підписали якісь бланки про повну відмову від прав новим власникам, тому все було в невеликому безладі. Нові власники залишили проект позаду, і після цього майбутнє було надто невизначеним.

Я взяв багато з усього цього досвіду. Я багато чого навчився і виробив стиль гри, якому, як я знаю, можу довіряти. Я виявив, що мені подобається грати з двома "десятками", і я досяг великого успіху, граючи із трьома захисниками позаду. Мої команди створюють надмірне навантаження за межами поля та тримають м’яч у потрібних зонах.

Мені подобається дивитися хороший футбол. Я хочу, щоб мої команди радували око, але, перш за все, я переможець.

Мої команди перемагають.

Бути футболістом для мене ніколи не було роботою. Я просто займався хоббі на повний робочий день. І це продовжується зараз вже в якості головного тренера. Мені пощастило заробляти на життя улюбленою справою.

Я вибрав незвичний маршрут, щоб дістатися туди, де я зараз, але я радий, що зробив це. Зараз я пройшов навчання і хочу зробити наступний крок у своїй кар’єрі.

Де б це не було, я працюватиму якомога наполегливіше, щоб максимально використати це.

За матеріалами Coaches Voice