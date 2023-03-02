Наставник дав свій коментар.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
02 березня 2023, 20:35
Ерік тен Гаг висловився про шанси Манчестер Юнайтед на квадрупл цього сезону.
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"Розмови про квадрупл для мрійників та вболівальників.
Це приємно, але думати про це не для нас. Футболісти знають це, вони настільки досвідчені, що не відволікаються на гарні фантазії", – сказав тренер Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Sky Sports.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед нещодавно виборов Кубок англійської ліги, обігравши Ньюкасл (2:0).