Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Гаг висловився про шанси Манчестер Юнайтед на квадрупл цього сезону.

Роббі Фаулер: Будь Найкращим

"Розмови про квадрупл для мрійників та вболівальників.

Це приємно, але думати про це не для нас. Футболісти знають це, вони настільки досвідчені, що не відволікаються на гарні фантазії", – сказав тренер Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед нещодавно виборов Кубок англійської ліги, обігравши Ньюкасл (2:0).