Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Борнмут.
Олександр Зінченко, Getty Images
04 березня 2023, 16:08
Лондонський Арсенал проведе домашній матч проти Борнмута в рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.
Мікель Артета, після перемоги над Евертоном (4:0), залучив до стартового складу Томіясу на правий фланг захисту, тоді як Вієйра та Парті зіграють у трикутнику в центрі поля.
Гарі О'Ніл, на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:4), використав із перших хвилин Ротвелла та Семеньо до півзахисту.
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра — Сака, Троссар, Мартінеллі.
Запасні: Тернер, Тірні, Б. Вайт Ківьор, Голдінг, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Джака, Нельсон.
Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура — Уаттара, Ротвелл, Біллінг, Семеньо — Соланке.
Запасні: Траверс, Рандолф, Фредерікс, Стейсі, Кук, Крісті, Мур, Ентоні, Поллок.
Гра Арсенал — Борнмут почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.