Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Борнмут.

Лондонський Арсенал проведе домашній матч проти Борнмута в рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Евертоном (4:0), залучив до стартового складу Томіясу на правий фланг захисту, тоді як Вієйра та Парті зіграють у трикутнику в центрі поля.

Гарі О'Ніл, на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:4), використав із перших хвилин Ротвелла та Семеньо до півзахисту.

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра — Сака, Троссар, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Б. Вайт Ківьор, Голдінг, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Джака, Нельсон.



Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура — Уаттара, Ротвелл, Біллінг, Семеньо — Соланке.

Запасні: Траверс, Рандолф, Фредерікс, Стейсі, Кук, Крісті, Мур, Ентоні, Поллок.



Гра Арсенал — Борнмут почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.