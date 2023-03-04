Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 4 березня 2023 року, 22:00.
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04 березня 2023, 18:35
У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Ньюкасл Юнайтед.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота "сорок" два безвідповідні м'ячі, авторами яких стали Філ Фоден і Бернарду Сілва.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл в 26 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0
Голи: Фоден, 15, Сілва, 67.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Вокер — Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Сілва, 65), Фоден — Голанд.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 86) — Лонгстафф (Віллок, 63), Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 77), Гордон (Сен-Максімен, 65), Вілсон (Ісак, 65).
Попередження: Аке, Голанд — Берн, Гімараєс, Ласселс