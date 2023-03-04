Англія

Команда Хосепа Гвардіоли продовжує гонитву за "канонірами".

У матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі впевнено обіграв Ньюкасл з рахунком 2:0.

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Філа Фодена та Бернарду Сілви.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 58 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на два бали, але "каноніри" мають гру в запасі.

Для "сорок" це була лише третя поразка у нинішньому сезоні чемпіонату Англії — у них 41 бал та п'ятий рядок, але зіграно 24 гри.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0

Голи: Фоден, 15, Сілва, 67.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Вокер — Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Сілва, 65), Фоден — Голанд.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 86) — Лонгстафф (Віллок, 63), Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 77), Гордон (Сен-Максімен, 65), Вілсон (Ісак, 65).

Попередження: Аке, Голанд — Берн, Гімараєс, Ласселс.