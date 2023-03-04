Команда Хосепа Гвардіоли продовжує гонитву за "канонірами".
Манчестер Сіті - Ньюкасл, Getty Images
04 березня 2023, 16:27
У матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі впевнено обіграв Ньюкасл з рахунком 2:0.
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Філа Фодена та Бернарду Сілви.
Таким чином, Манчестер Сіті набрав 58 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на два бали, але "каноніри" мають гру в запасі.
Для "сорок" це була лише третя поразка у нинішньому сезоні чемпіонату Англії — у них 41 бал та п'ятий рядок, але зіграно 24 гри.
Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0
Голи: Фоден, 15, Сілва, 67.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Вокер — Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Сілва, 65), Фоден — Голанд.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 86) — Лонгстафф (Віллок, 63), Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 77), Гордон (Сен-Максімен, 65), Вілсон (Ісак, 65).
Попередження: Аке, Голанд — Берн, Гімараєс, Ласселс.