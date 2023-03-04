Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Лідс.

Зважаючи на останні чутки, робота Грема Поттера знаходиться на під питанням – англійського фахівця можуть звільнити найближчими тижнями, якщо не днями. Перебуваючи під тиском, Поттеру треба розпочати здобувати перемоги.

На 53-й хвилині гри Веслі Фофана забив із передачі Бена Чілвелла. Цього виявилося достатньо, щоб здолати Лідс.

1:0 – Челсі здобув свою другу перемогу у 12 матчах 2023 року.

Зазначимо, що українець Михайло Мудрик провів усю гру на лаві для запасних.

Челсі – Лідс 1:0

Гол: В. Фофана, 53.

Челсі: Кепа – Фофана, Кулібалі, Бадіашиль – Лофтус-Чік (Чалоба, 84), Фернандес (Мадуеке, 84), Ковачич (Чуквуемека, 75), Чілвелл – Стерлінг (Закарія, 68), Гаверц, Феліш (Галлагер, 68)

Лідс: Мельє – Ейлінг, Кох, Вебер, Фірпо – Адамс, Маккенні – Саммервілл, Еронсон (Джозеф, 68), Гаррісон (Грінвуд, 80) – Рюттер (Ньонто, 68)

Попередження: В. Фофана, Галлагер.