Англія
04 березня 2023, 19:00
Арсенал зі Зінченком здійснив дивовижний камбек проти Борнмута
Колектив Мікеля Артети програвав у два м'ячі за ходом домашнього протистояння, проте зумів відігратись у другому таймі та вирвав перемогу в компенсований час.
Арсенал — Борнмут, Getty Images
04 березня 2023, 19:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Борнмут 2:2
Голи: Сміт-Роу, 62, Вайт, 70 — Біллінг, 1, Сенесі, 57
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Вайт, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра (Джака, 84) — Сака, Троссар (Сміт-Роу, 22, Нельсон, 68), Мартінеллі.
Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура (Фредерікс, 64) — Уаттара (Крісті, 82), Ротвелл (Кук, 71), Біллінг, Семеньйо (Ентоні, 63) — Соланке.
Попередження: Нето