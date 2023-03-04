Англія

Арсенал зі Зінченком здійснив дивовижний камбек проти Борнмута

Колектив Мікеля Артети програвав у два м'ячі за ходом домашнього протистояння, проте зумів відігратись у другому таймі та вирвав перемогу в компенсований час.

Арсенал — Борнмут, Getty Images

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Арсенал — Борнмут 2:2

Голи: Сміт-Роу, 62, Вайт, 70 — Біллінг, 1, Сенесі, 57



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Вайт, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра (Джака, 84) — Сака, Троссар (Сміт-Роу, 22, Нельсон, 68), Мартінеллі.



Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура (Фредерікс, 64) — Уаттара (Крісті, 82), Ротвелл (Кук, 71), Біллінг, Семеньйо (Ентоні, 63) — Соланке.



Попередження: Нето