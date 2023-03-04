Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 4 березня 2023 року, 17:00.
Вулвергемптон — Тоттенгем, getty images
04 березня 2023, 20:50
У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем зазнав гостьової поразки від Вулвергемптона.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Адами Траоре, який припав на 82 хвилину зустрічі та приніс в актив "вовків" мінімальну перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Тоттенгем в 26 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Вулвергемптон — Тоттенгем 1:0
Гол: Адама Траоре, 82
Вулвергемптон: Са – Семеду, Доусон, Кілман, Хонні – Невеш, Леміна (Траоре 46) – Сарабія (Кунья 67), Нуньєш (Моутінью 67), Нету (Коллінз 46) – Коста (Хіменес 28)
Тоттенгем: Форстер – Девіс (Рішарлісон 85), Лангле, Ромеро – Перішич, Хейбьєрг, Скіпп, Порро (Емерсон 81) – Сон, Кулушевскі (Моура 77) – Кейн
Попередження: Невеш – Кулушевскі