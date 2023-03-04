Англія

Тепер Борнмут, гравцем якого є українець Ілля Забарний, опустився на 20 місце чемпіонату Англії.

В останньому суботньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон приймав на своєму полі Лестер і зумів здобути мінімальну перемогу.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Алькарас, який реалізував свій момент на 35-й хвилині.

Завдяки цій перемозі Саутгемптон вперше за довгий час залишив останній рядок у турнірній таблиці АПЛ, випередивши за додатковими показниками Борнмут, який раніше цього вечора неймовірним чином зазнав поразки від Арсеналу на останніх секундах.

Саутгемптон – Лестер 1:0

Гол: Алькарас 35

Саутгемптон: Базуну – Мейтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Котчап, Вокер-Пітерс – Алькарас (Ельюнуссі 50), Ворд-Праус, Лавія, Сулемена (Стюарт Армстронг 80) – Адамс (Мара 63), Волкотт (Адам Армстронг 63)

Лестер: Ворд – Кастань, Фас, Суттар, Перейра – Менді (Ндіді 68), Дьюсбері-Холл – Барнс (Прат 46), Маддісон, Тете (Варді 68) – Іхеаначо

Попередження: Алькарас, Адамс, Адам Армстронг, Ворд-Праус – Барнс, Маддісон

На 32-й хвилині Ворд-Праус не реалізував пенальті (воротар)