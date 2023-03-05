Англія

Англійський нападник може повернутися в лондонську команду.

Теммі Абрагам цікавий Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст знаходиться в сфері інтересів "синіх" навіть після зміни власників клубу. У Челсі є опція викупу за 80 мільйонів євро, яку можна активувати з липня цього року.

Крім того, за Абрагамом стежить Манчестер Юнайтед.

У цьому сезоні у 25-річного нападника 7 голів і 4 результативні передачі в 33 матчах за Рому у всіх турнірах.