Англійський нападник може повернутися в лондонську команду.
ТЕММІ АБРАГАМ, GETTY IMAGES
05 березня 2023, 18:33
Теммі Абрагам цікавий Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст знаходиться в сфері інтересів "синіх" навіть після зміни власників клубу. У Челсі є опція викупу за 80 мільйонів євро, яку можна активувати з липня цього року.
Крім того, за Абрагамом стежить Манчестер Юнайтед.
У цьому сезоні у 25-річного нападника 7 голів і 4 результативні передачі в 33 матчах за Рому у всіх турнірах.