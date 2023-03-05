Англія

Команда Еріка тен Гага видала найгірший матч за останні роки.

У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді не залишив жодних шансів МЮ — 7:0.

Ця поразка не просто хвороблива для фанатів та гравців клубу, вона стала найбільшою в історії Юнайтед в АПЛ.

До цього Манчестер Юнайтед мав антирекорди: 1:6 від Тоттенгема у 2020 році, та 1:6 від Манчестер Сіті в 2011 році.

Проте ще до створення АПЛ, протягом 1926 — 1931 років, "червоні дияволи" тричі програвали з рахунком 0:7. Спочатку Блекберну, після Астон Віллі та Вулвергемптону.