Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 26 туру чемпіонату Англії, що відбувся 5 березня 2023, 18:30.

У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі приймав Манчестер Юнайтед.

Колектив Юргена Клоппа не просто здолав "червоних дияволів", а й зробив це з крупним рахунком. Підопічні Еріка тен Гага пропустили сім голів на Енфілді...

Огляд матчу:

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 68, 83, Фірміно, 88



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Байцетич, 78), Фабіньо (Мілнер, 79), Елліотт (Джонс, 85) — Салах, Гакпо (Фірміно, 79), Нуньєс (Жота, 78).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес (Маласія, 76), Шоу — Каземіро (Забітцер, 77), Фред (Мактоміней, 59) — Антоні, Фернандеш, Рашфорд (Еланга, 85) — Веггорст (Гарначо, 59).



Попередження: Салах — Антоні, Мартінес, Мактоміней.